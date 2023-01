Como quedaron prohibidos los desalojos, ¿ya no tengo que pagar el arriendo?

Conozca en detalle la decisión que tomó el gobierno sobre arriendos, a propósito de la cuarentena por el COVID-19.

Sí, nadie podrá desalojar a los morosos, pero ello no significa que los arrendatarios queden exentos de pagar su mensualidad.

Aunque las autoridades piden a las partes llegar a un acuerdo monetario durante el aislamiento, hay propietarios que no saben qué hacer porque esa renta es su único ingreso.

Son 5,6 millones de colombianos los que viven en arriendo; el 90% en estratos 1, 2 y 3.

Por eso, el Gobierno estableció cuatro medidas para ayudar a quienes no tienen vivienda propia o alquilan los locales donde funcionan sus negocios.

No incrementar el precio de los arriendos.

Suspender las multas o penalidades.

Prorrogar automáticamente los contratos de arriendo a punto de vencer.

Prohibir los desalojos durante la emergencia y dos meses después de superada la cuarentena del coronavirus.

Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda, aclaró que esto “en ningún momento supone un incentivo para no pagar. Aquí el incentivo es para llegar a acuerdos, aquí no estamos premiando el no pago ni posponiéndolo”.



La norma aplica también para inmobiliarias y se extiende a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Pese a estas medidas, hay propietarios de inmuebles que les piden a sus arrendatarios que “no los dejen morir”, pues su único ingreso proviene del alquiler.

El 52% de los arriendos en Colombia son informales, es decir, que no existe de por medio un contrato escrito o una inmobiliaria, sino que son de palabra.