Cómo saber que no está comprando medicamentos de contrabando, falsificados o vencidos

Cualquier irregularidad que note en los tratamientos que adquiera repórtela a la Policía Nacional o al Invima.

La Policía Fiscal y Aduanera recomienda tener esto en cuenta cuando compre medicamentos:

1. Compre solo en sitios reconocidos, autorizados y que no le generen dudas sobe las buenas condiciones de conservación y manipulación.

2. Revise que el medicamento tenga registro sanitario del Invima, pues eso muestra que no se trata de un medicamento falsificado.

3. El producto debe decir claramente el nombre, composición, lote de fabricación y fecha de vencimiento.

4. Inspeccione que el frasco, la caja o el empaque correspondiente tenga sellos y etiquetas originales, y que las demás medidas de seguridad no tengan alteraciones.

5. Sospeche cuando el medicamento se lo ofrecen a un precio muy por debajo del precio de mercado, ya que podría ser un producto vencido, adulterado o de contrabando.

