¿Cómo se rebajarían los aportes en salud de pensionados?

Alicia Arango, ministra de Trabajo, reiteró su deseo de sacar adelante este beneficio que comenzaría con jubilados que ganen el salario mínimo.

"Lo mejor sería que este aporte, que no cumplieron en 2013, se pudiera hacer gradualmente, es decir, bajar del 12% al 4% gradualmente. El acuerdo dice que, a todos los pensionados, pero en este momento vamos a empezar con las pensiones más bajas", explicó la ministra.

Esta reducción representa 3,2 billones de pesos para las finanzas públicas. Aún no está claro cuál será el trámite legal.

Para la Central Unitaria de Trabajadores también es importante que el incremento de cada año a los pensionados sea con base en el salario mínimo y no de la inflación.

En Colombia, el 76% de los jubilados ganan menos de dos salarios mínimos.

Le puede interesar:

¿Reforma pensional no se presentará en 2019 por ser año electoral?