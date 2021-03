¿Cómo será el plan piloto que analizará el uso de criptomonedas en Colombia?

Colombia ocupa el séptimo puesto en el mundo con más transacciones con criptomonedas y, ante el apogeo de este mercado en el país, la Superintendencia Financiera aprobó un plan piloto para explorar, medir y analizar el comportamiento y los riesgos del uso de estas monedas electrónicas durante todo un año.

Con este proyecto, los colombianos podrán comprar y vender sus criptomonedas por medio de la alianza de las plataformas especializadas y los bancos.

“Con este tipo de avances queremos llegar algún día a que podamos pagar un almuerzo en un restaurante o el mercado con alguna criptomoneda que sea aceptada, como usar una tarjeta de crédito o simplemente efectivo”, declaró el gerente en Colombia de Buda.com, Alejandro Beltrán.

De este plan piloto hacen parte el Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda. Sin embargo, esto no significa que estas monedas electrónicas ya estén reguladas o su uso se vaya a normalizar después de este plan piloto. Autoridades siguen alertando sobre los altos riesgos de esta inversión.

“Tenemos que entender muy bien que el dinero no crece en los árboles. No podemos enriquecernos de la noche a la mañana pensando que yo meto todos mi ahorros y me voy a volver millonario por un criptoactivo que logró romper precios extraordinarios”, manifestó el superintendente Financiero, Jorge Castaño.

De acuerdo con algunos analistas, este avance en el país podrá masificar el uso de las criptomonedas y disminuir el temor de los colombianos que hoy no se atreven a asumir el riesgo.