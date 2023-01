¿Cómo van las negociaciones para definir el salario mínimo de 2020?

Trabajadores, empresarios y gobierno no tienen posiciones cercanas. Cifra de productividad laboral, la manzana de la discordia.

Este martes continuará la mesa de concertación salarial de la que saldrá el aumento del salario mínimo para 2020.

Parte de la discusión radica en que las centrales obreras aseguran que la cifra de productividad laboral -revelada por DANE y clave para definir el incremento- debería ser evaluada por una mesa de técnicos.

Así, dicen, escoger otro valor que no vaya en contra de los derechos de los trabajadores.

"Consideramos unitariamente las centrales obreras que el salario mínimo legal este año debe sufrir una variación que tenga en cuenta, no solamente la productividad al trabajo que es positiva, sino el crecimiento económico del país", aseguró Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.

Para empresarios, llegar a un aumento muy alto llevaría a que no pudiesen crear más empleos y esto generaría un decrecimiento en la economía del país.

"Habrá que esperar qué ocurre: si todavía tienen inquietudes en materia de la cifra de productividad o si ya podemos pasar a la discusión de propuestas concretas en el ánimo que nos genera, por lo menos a los sectores que generamos empleo, la posibilidad de encontrar un buen acuerdo", dijo Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

Según expertos en economía, aumento del salario mínimo del próximo año debería ser del 5%, teniendo en cuenta costo de vida de los colombianos y la cifra de productividad.