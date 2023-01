Comprar un simple plátano, un lujo para muchos que ganan el salario mínimo en Colombia

Maromas, eso es lo que tienen que hacer quienes, como esta empleada doméstica, devengan $828.116 al mes. ¿Podría usted mantenerse con ese dinero?

Lizzete Villadiego llegó a Bogotá proveniente de Sucre y, como tenía claro que debía sobrevivir con un salario mínimo, decidió trabajar como interna. Así, creyó, podía “rendir un poquito más la plata”.

Cuenta que, de esa manera, se ahorra lo del transporte y otros gastos. Arañando cada peso de su salario mínimo , tiene el sueño de comprar una casa.

“Hago maniobras para que me pueda rendir, para poderlos mantener. Son dos niños y, estando interna, me ahorro lo que es servicios, arriendo, alimentación”, cuenta.

Y en ese esfuerzo por guardar unos pesos, debe sacrificar, incluso, en su propia alimentación.

“Son gusticos que uno se quiere dar, por ejemplo, comprarse un plátano, y uno mira que está supercaro y no se lo puede comprar. Entonces hay que sacarlo de la canasta familiar”, lamenta.

En medio de todo Lizzete es una privilegiada porque tiene empleo, así sea ganando el salario mínimo.

Otros no tienen tanta “suerte”. Que lo diga Adriana Guevara, quien debe destinar la mitad de lo que gana para pagar el arriendo.

“Son como 450 mil pesos, o sea que una quincena me alcanza solamente para arriendo y de ahí veremos”, afirma.

Álvaro Correa, otro empleado que devenga el salario mínimo, sostiene que es absurda la propuesta de los gremios de subirlo en 37 mil pesos.

“No soy economista, no tengo gran conocimiento en eso, lo que pide cualquier ciudadano es que el gobierno evalúe bien y el ciudadano pueda sobrevivir con ese salario”, recalca.

Según datos oficiales, tres millones de personas devengan el salario mínimo en Colombia, pero el Banco de la República señala que hay otros siete millones que ganan menos de ese monto.

Empresarios y trabajadores empezaron a negociar de cuánto será el incremento del salario mínimo para 2020.