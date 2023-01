Compras de los colombianos ayudaron a impulsar el crecimiento de la economía del país

Gracias a estos resultados, el Gobierno cree que se puede cumplir la meta del 3,6 por ciento fijada para este 2019.

El crecimiento del 4,8 por ciento en las ventas en el comercio demuestra que el consumo de los colombianos fue uno de los grandes jalonadores del crecimiento del 3 por ciento que tuvo la economía colombiana durante el segundo trimestre de este año.

“Estamos experimentando esa misma tendencia, creemos que los distintos canales están activos, que los consumidores en las distintas categorías están accediendo, están demandado producto”, señala Carlos Ignacio, presidente de Nutresa.

Situación que corrobora la gente en las calles.

“En los últimos tres meses he tenido más acceso a la parte de turismo y a la parte de viajes al interior del país”, comenta un habitante de Medellín.

“Obviamente sí, uno compra ropa de más, cosas que no hacía anteriormente y obviamente se mete en deuditas adicionales” cuenta una compradora.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explica el buen comportamiento del consumo:

“El consumo, por ejemplo, viene creciendo 5 puntos por encima de la inflación y eso se refleja allí en el comportamiento del comercio al por menor”

El poder adquisitivo de los colombianos también se ve reflejado en su compromiso a la hora de pagar los impuestos.

“Logramos a julio recaudar 96 billones de pesos, 10 billones de pesos más que en el mismo periodo del año 2018, lo que nos deja muy tranquilos. Creemos que la economía está respondiendo”, destaca el director de la Dian, Andrés Romero

Pero no solo el consumo creció, también, sectores como minas y energía.

“El sector de hidrocarburos y minería están tranqueando inversión, se está reactivando, eso por ejemplo son dólares que entran a la economía y que por lo tanto hacen contrapesos a esos dólares de salida”, indica la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez.

“Todavía estamos por debajo de lo que quisiéramos tener, pero la economía definitivamente está rebotando y está rebotando mejor de lo que mucha gente cree” advierte el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Otro de los sectores que crecieron considerablemente entre abril y junio fue el financiero, con 4,6 por ciento.