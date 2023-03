Con reforma pensional, ¿cuántas semanas se les abonaría a las mujeres por cada hijo?

Abonarles semanas de cotización a las mujeres por cada hijo que tengan, eso es lo que propone la reforma pensional que el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicará próximamente en el Congreso de la República. Pero ¿cuánto tiempo sería el que recibirían? ¿Se les daría el beneficio a todas las madres de familia del país?

“Estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres por cada hijo criado, por lo menos un año de reconocimiento para su pensión en su estado de vejez”, fue lo que dijo Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo.

Esto quiere decir que, de aprobarse una reforma pensional, las madres que coticen en Colombia tendrían un abono de 50 semanas.

Sin embargo, este beneficio tendría un tope. La reforma pensional contempla que cada mujer puede acceder a ese abono en máximo tres oportunidades, es decir, por máximo tres hijos, con lo cual recibiría, en total, 150 semanas de cotización, o sea, tres años.

La ayuda aplicaría para cualquier madre de familia que tenga posibilidad de pensionarse, sin importar si es empleada, contratista o desempleada.

Pero lo que aún no se sabe es si la medida sería retroactiva, o en términos más claros, si se podría reclamar por hijos tenidos en años anteriores al momento en que se dé la aprobación de la reforma pensional, que aún no ha sido radicada por el gobierno en el Congreso.

Para Sandra Marcela Prieto, esta sería una buena noticia, porque actualmente ve lejana una jubilación.

Cuenta que con “52 años, las semanas (cotizadas) que tengo son aproximadamente 850. Ya he hecho mis cálculos y, desafortunadamente, para los 57 años no alcanzo a obtener la pensión, me tocaría trabajar más años para poderme pensionar”.

El sistema pensional de Colombia contempla que para jubilarse se requiere cotizar un mínimo de 1.300 semanas (25 años aproximadamente) y tener por lo menos 62 años si es hombre o 57 si es mujer.

En el país, tres de cada diez hombres logran acceder a su pensión, mientras que en el caso de las mujeres solo puede hacerlo una de cada diez.

“La mujer, obviamente, dedica muchos años al cuidado de sus hijos o de sus familiares, entran más tarde al mercado laboral y, por lo tanto, cotizan menos semanas con respecto a un hombre”, explica sobre ese punto el investigador de Fedesarrollo Jairo Núñez.