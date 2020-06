Con sus mejores productos, estos emprendedores no ceden terreno a crisis por el coronavirus

View this post on Instagram

Dentro de las opciones de cortes de res tenemos el delicioso Churrasco, 350 gr de proteína acompañado por dos complementos. Domicilios:📱318 837 50 52 ☎️ (038) 671 09 15 📍 C.C Villacentro Local 46-1 #ChimichurryTeCuida