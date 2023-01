Conductores de Uber, preocupados ante millonarias multas que adeudan por prestar el servicio

Algunos las tienen incluso desde hace más de tres años. Los montos llegan a superar los cuatro millones de pesos.

Ante la noticia de la salida de Uber del país, los conductores están a la espera de que la empresa les ayude. Sin embargo, el panorama es incierto.

“Vamos a quedar muchos compañeros con estos comparendos, cada uno tiene un monto diferente y no tenemos la capacidad monetaria para pagarlos”, afirmó uno de los afectados.

Otro conductor señala que desde hace dos años tiene una multa que “oscila entre tres y cuatro millones. Las autoridades o la única autoridad competente es la Superintendencia de Puertos y Transportes y es la única entidad que no nos da resultados con celeridad”.

Por su parte, Octavio Pachón, beneficiado de la plataforma, contó que un comparendo que le impusieron por prestar el servicio ilegal “va a cumplir tres años y no está firme”, pero que además “Uber en su momento me ayudó con el pago de la grúa y de la inmovilización del vehículo”.

Las autoridades, por su parte, se encuentran reforzando los operativos de control con el fin de evitar este servicio.

Coronel Gustavo Blanco, comandante seccional de Tránsito Bogotá informó que “este año ya llevamos 900 personas sorprendidas prestando transporte ilegal en las diferentes ciudades. Y recordó que la multa para este tipo de actividad es de 30 smmlv.

Solamente en Bogotá, durante el año pasado, más de 29 mil personas fueron sorprendidas prestando el servicio y según Uber, en todo el territorio colombiano hay más de 80 mil de conductores que se verán afectados por la salida del país de esta compañía.



Vea, además: Admiten tutela que pide garantizar derecho al trabajo para conductores de Uber