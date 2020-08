Congreso cita al ministro de Hacienda a debate de control político por préstamo a Avianca

El anuncio del préstamo de 370 millones dólares por parte del gobierno colombiano a la aerolínea Avianca generó múltiples reacciones y el Congreso de la República citó a debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

"Este gobierno les negó la renta básica a 9 millones de hogares vulnerables y no garantizó el crédito a miles de pequeñas empresas, sin embargo, le entrega 370 millones de dólares, 1.5 billones, a una empresa con dueños extranjeros sin ninguna garantía real", rechazó el senador Roy Barreras.

Otro de los que no dudó en pronunciarse fue el congresista Armando Benedetti: "Yo no estoy en desacuerdo de ayudar a Avianca , pero es un lujo que el país no se puede dar”, entre otras, según él, porque el crédito lo están haciendo “con la plata de los pensionados de las entidades territoriales”.

Avianca Holdings anunció que se encuentra en un proceso de búsqueda de financiación, bajo la figura de "deudor en posesión", que consiste en lograr obtener 2.000 millones de dólares para financiar sus operaciones durante el proceso de reorganización que adelanta en los Estados Unidos.

El préstamo de los 370 millones de dólares que autorizó el gobierno nacional equivale al 20% de la financiación total que requiere la aerolínea.

“Estamos complacidos con el anuncio del gobierno de Colombia sobre su participación en la financiación DIP de la compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra”, indicaron en un comunicado.

En diálogo con Noticias Caracol, el viceministro de Hacienda aseguró que esta decisión es primordial en la reactivación económica del país.

"El valor para nosotros no es el crédito y los intereses que vayamos a cobrar, sino garantizar que el país va a tener una aerolínea que cubre la mayoría de las rutas del país y que nos da la tranquilidad de tener la competitividad para la reactivación", explicó Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda.

El préstamo tiene un plazo de 18 meses que es lo que dura el proceso de reestructuración en del capítulo 11.

Transcurrido este tiempo se conocerá la posición que tendrá el gobierno dentro de la compañía, sin embargo, la misma ya aseguró que no hay posibilidad de que pueda conformar la junta directiva pues el monto autorizado no es representativo.

En las próximas semanas un juez de Estados Unidos debe responder si aprueba o no el plan de financiamiento presentado por la aerolínea.