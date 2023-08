Congreso de la ANDI: ¿Cuáles serán las propuestas para la reactivación económica?

Inició este miércoles, 16 de agosto de 2023, el octavo Congreso de la ANDI, en el que el tema central es el crecimiento económico. Expositores y empresarios han demostrado su preocupación por el bajo crecimiento de economía, por lo que muchos llegan con propuestas para busca soluciones que lleven a una reactivación.



Joaquín Losada, presidente de la Junta de Dirección General de la ANDI, instaló el Congreso hablando de del programa ‘Compromiso Valle’, que hace dos años, luego del estallido social, aseguró logró darle empleabilidad a los jóvenes.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, se refirió a la importancia del crecimiento económico para cerrar esas brechas sociales, esos desequilibrios, que hay entre los colombianos.

“Cuando uno tiene un trimestre o dos trimestres en los cuales tiene crecimientos negativos o decrecimientos, pues es lo que técnicamente, digamos, se llama una recesión. Esperemos que Colombia no llegue a ello, pero pues estamos muy al borde de eso. Yo creo que no ha habido un pleno convencimiento de parte de, probablemente, algunos funcionarios y oficiales públicos alrededor del beneficio que le genera el sector empresarial a la economía. Parece que eso no fuera completamente comprendido, pero es un gran error”, aseguró Bruce Mac Master.

De otro lado, hay cierta preocupación en el gremio bancario porque algunos colombianos se están ‘colgando’ con los créditos. La morosidad se ha disparado más de un 50%.



“Ante la alta inflación, esto hace que haya segmentos de la población cuyo coste ha subido tanto que, aunque tenga toda la voluntad de poder seguir con sus pagos, no sea capaz de poder llevarlos a cabo y, por tanto, estamos viendo un deterioro a la cartera, repito, dentro niveles razonables y previsibles. El año pasado, hace aproximadamente un año, teníamos unos niveles de calidad de cartera que eran récord absoluto, es decir, hacía décadas que no veíamos niveles de calidad de cartera como los que teníamos hace un año y ahora estamos en situación claramente peor, un deterioro, sin lugar a duda, pero repito desde un punto de partida muy positivo, y dentro de lo previsible, dentro de esta fase de ciclo de ralentización económico”, enfatizó Mario Pardo, presidente del BBVA Colombia.

El Congreso de la ANDI reúne más de 1.5000 empresarios.