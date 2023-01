Conozca la incansable lucha de una mujer de 73 años para obtener su pensión laboral

Por una enfermedad en la espalda, que le diagnosticaron hace cuatro años, ella no pudo volver a trabajar.

Luego de que un juez ordenara la detención del director de Colpensiones por no acatar los tres fallos de una tutela que pedía solucionar la situación de la mujer de 73 años, esta entidad emitió una respuesta.

Graciela Morales ha trabajado por más de 30 años como empleada doméstica en varias casas de Cali.

Sin embargo, desde hace cuatro años le diagnosticaron una enfermedad que afecta una parte de su columna, por lo que decidió iniciar los trámites de su pensión.

“Ya no puedo trabajar más, la espalda la tengo destruida por una enfermedad”, dijo la mujer de 73 años.

Desde ese momento comenzó un calvario para obtener este derecho. Graciela se vio obligada a interponer tres tutelas, ya que, según ella, le dilataron el proceso para pensionarse.

Graciela Morales reveló más detalles sobre su situación: “Yo he insistido, he ido, me mandan exámenes, una cosa y la otra, pero pues nadie resuelve mi situación”.

Sus condiciones económicas no le permiten sobrevivir por sus propios medios, por esta razón ella fue acogida por su último empleador mientras Colpensiones le resuelve su situación.

Yolanda Peralta, exempleadora de la mujer de 73 años, habló de cómo ella la acogió en su hogar: “Me daría mucho pesar tirarla a la calle, ella no tiene a donde ir, por eso la tengo aquí. Con lo de la pensión, cada vez le dan una excusa diferente”.

Frente a este caso, el Juzgado Tercero Penal de Cali, falló en primera instancia a favor de Graciela Morales, sancionando por desacato al presidente de Colpensiones y a su directora de medicina laboral a 3 días de cárcel.

Además del pago de 3 salarios mínimos mensuales.

“Hoy Colpensiones tiene una obligación de realizar la pérdida de capacidad laboral de la persona que está en proceso.”, aseveró Isabel Gómez Gil, abogada laboral.

Colpensiones, por su parte, se pronunció en las últimas horas y aseguró que la pensión fue aprobada y que este próximo lunes 21 de octubre del 2019, se le notificará a la afiliada.