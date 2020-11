Conozca la nueva ley de vivienda que, según el gobierno, permitirá a colombianos tener techo propio

La representante a la Cámara Jennifer Kristin Arias, ponente de la iniciativa, explicó paso a paso en qué consiste el proyecto aprobado en el Congreso de la Rapública. Una nueva ley de política de vivienda fue aprobada en el Congreso de la República y está a la espera de la firma presidencial. Esta abre la puerta a miles de colombianos para que cumplan el sueño de tener un techo propio.Según cifras oficiales, más de 600 mil familias no tienen casa en Colombia, y muchas más no tienen casa digna. La diferencia radica en que no gozar de vivienda digna es no tener acceso a servicios higiénicos, cocina, ni piso.“Eso hace que tengamos un déficit en calidad, es más grave en el sector rural, que es donde tenemos el mayor déficit”, Arias. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse