Conozca los 5 errores más comunes a la hora de declarar renta

Millones de colombianos son conscientes de su deber tributario, pero muchos fallan al momento de hacer los cálculos.

1. Creer que solamente declaran quienes superen ciertos topes de ingresos anuales o de patrimonio, desconociendo que también se tienen en cuenta los consumos con tarjetas de crédito, compras y consignaciones bancarias.

2. No calcular el anticipo por el año siguiente en caso de existir la obligación de hacerlo y no efectuar el cálculo de la renta presuntiva si hay lugar a ello.

3. Registrar como deducciones ciertos costos y gastos que no tienen relación con la generación del ingreso, por ejemplo: el arrendamiento de la vivienda.

4. No incluir la totalidad de los bienes poseídos. Inclusive desde el año en curso hay que tener en cuenta las cesantías consignadas, aunque usted no las haya retirado.

5. Recuerde que, desde el año en curso, los ingresos se declaran según su tipo: rentas por pensiones, laborales, no laborales, de capital y rentas por dividendos y participaciones.