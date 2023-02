Consejo Gremial y sus perspectivas de la economía: “El campo genera oportunidades”

Para hablar de las perspectivas de las reformas que plantea el gobierno de Gustavo Petro , Noticias Caracol invitó al presidente del Consejo Gremial, Germán Arce.

Estas son algunas de sus expectativas frente a la economía, las relaciones con el Gobierno y el futuro de Colombia:

“En medio de la diferencia y contradicciones tenemos que ser capaces de hablar. Hay una agenda amplia y tenemos que aterrizar las conversaciones y yo diría que no se nos olvide cuál problema queremos resolver. Hay muchas discusiones que parten del mundo ideal y se olvida cuál es el problema que queremos resolver”.

“Yo veo que hay un gran descontento, como se vio en el paro nacional, que yo llamaría problemas que envejecieron mal, no logramos encontrarnos en las soluciones”.

“Tenemos una problemática de empleo joven, por ejemplo. Los jóvenes con la promesa social de que si van a la universidad van a encontrar trabajo y no estamos cumpliendo eso. Y no es un problema porque es la generación que sostiene el sistema pensional. Nos metimos en la trampa de que hay que ser doctor. Que seamos capaces de formar los jóvenes en lo que el país necesita”.

“Ese descontento de alguna manera sigue allí. Hay un proyecto político que llega a gobernar y siento que esa fuerza la deberíamos usar para resolver problemas como ese”.

“En los últimos meses ha puesto temas en el debate público y es importante que la gente sepa de que hay que aterrizar este avión”.

“No hay soluciones perfectas, en las soluciones siempre todo el mundo queda un poquito descontento”.

“El empresariado ha entendido que el país espera mucho más. Yo creo que es un proceso para el Gobierno porque hay gente que llega sin experiencia y está entendiendo cómo funciona la institucionalidad. Y es un proceso para nosotros y es entender que haciendo las mismas cosas no se van a solucionar. Tenemos que pensar por fuera de la caja”.

¿Cuál es el sector que puede servir de catalizador en esta tensión?

“Yo creo que todos tienen una tarea para hacer. Creo que tomaría algunos ejemplos y uno es la promesa de hacer un campo productivo. O sea, que realmente entendemos que ahí hay una oportunidad, que nos hemos urbanizado, que tenemos un campo abandonado”.

“Y encontramos no solo que no hay gente formada para trabajar en el campo, sino gente interesada en trabajar en el campo. En Colombia no es sexy trabajar en el campo. Entender cómo cerrar esas brechas y generar oportunidades”.