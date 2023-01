Consejos de seguridad para disfrutar sin problemas la jornada del ‘Black Friday’

Los ciberladrones están al acecho, pero con estas recomendaciones usted podrá hacerles el quite.

No crea en ofertas demasiado atractivas. Sospeche si un producto de 2 millones de pesos lo encuentra en $200.000. Incluso las ofertas y descuentos son razonables.

Desconfíe de ciertos correos electrónicos y páginas web donde le piden información personal de más o de links que no funcionan o lo hacen con inconsistencias.

Revise que la web tenga la figura del candadito de seguridad. Vea que su dirección electrónica tenga https, así podrá comprar con confianza.

No ingrese a sitios de comercio a través de un enlace recibido. Digite usted mismo la dirección de ese portal y revise todo antes de dejar sus datos personales o de tarjeta de crédito.

No es recomendable hacer compras usando wifi públicas o café internet. Son fácilmente hackeables y manipulables… incluso en casa tenga un buen antivirus que le advierta y prevenga de los riesgos.