Consejos para que, en solo minutos, quedé muy bien en una entrevista laboral

Para tener más opción de ser contratado cuando se presente a una vacante, tenga en cuenta estas recomendaciones.

La organización Cuso International aconseja:

No le ponga foto a la hoja de vida. Este documento debe estar enfocado más en sus aptitudes que en su apariencia física, redacte muy bien su perfil profesional.

Las referencias laborales son claves, ya que lo que sus exjefes digan de usted podría ayudar a que le den el nuevo empleo. Asegúrese de saber qué concepto tienen de usted.

No llegue a la entrevista a improvisar. Averigüe previamente sobre la empresa a la que quiere entrar, qué hace, su historia, por qué quiere ser parte de la compañía.

En la entrevista nunca polemice. Este diálogo es para que conozcan sus habilidades, no para que usted defienda ideas religiosas o políticas.

Si no sabe algo, sea sincero y dígalo. No tiene que ser un sabelotodo, así que equilíbrelo destacando lo que sí sabe y su experiencia.