Consejos para usar químicos en la limpieza del hogar y no ‘morir en el intento’

En 2018, se registraron en Colombia 538 casos de intoxicaciones con desinfectantes y blanqueadores en viviendas. Niños, entre los principales afectados.

1. Al llevar un producto químico a casa, revise que su envase no esté quebrado. Colóquele un rótulo que advierta su contenido y déjelo fuera del alcance de menores.

2. No mezcle hipoclorito de sodio con ácidos, jabones, amonio u otros productos de limpieza. No caliente esta sustancia, pues puede reaccionar violentamente y liberar partículas tóxicas.

3. Prevenga la inhalación del producto: se puede presentar dolor, sensación de ardor en garganta y nariz, además de tos o dolor en el pecho.

En esos casos, lleve al afectado a un sitio bien aireado. Revise si hubo contacto de la sustancia con la piel o los ojos y lave con abundante agua durante 30 minutos, recomiendan autoridades.

4. Si la sustancia fue ingerida, no provoque vómito ni administre líquidos orales. Mejor consulte rápido a un médico.