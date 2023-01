Crisis en las pensiones: “en 20 años el futuro de los colombianos es tener un auxilio funerario”

Así lo asegura el contralor general, Edgardo Maya, quien dice que el país está al borde de un colapso en el sistema pensional.

El panorama es desalentador, solo 1 de cada 3 ciudadanos se pensiona en Colombia y las propuestas para enfrentar la crisis harían cada vez más difícil acceder a ese derecho.

“Si la tendencia sigue como va de incremento de edad, de incremento de cotizaciones, creo que el futuro de los colombianos en 20 o 30 años es el de auxilios funerarios y no de pensión”, afirma Maya.

Para los analistas, una de las consecuencias del problema pensional es que el 16,3% de hombres mayores de 60 años son pobres.

“Es un sistema que está funcionando muy mal, que protege a muy poca gente, que da muy pocas pensiones, que tiene unos enormes costos fiscales”, sostiene Eduardo Lora, consultor.

Entre las causas del problema están la informalidad, la poca cotización de las nuevas generaciones y, según el Banco Interamericano de Desarrollo, también el rápido envejecimiento de la población, que en 25 años será el doble de la actual y aumentará la pobreza en el país.

“La cuestión no es si vamos a subir la edad de jubilación, sino cuando vamos a subir la edad de jubilación. En el largo plazo, ningún país del mundo puede permitirse tener edades de jubilación tempranas de 55 años y 57 años”, asegura Mariano Bosch, coordinador de pensiones del BID.

Entretanto, las cifras de Fedesarrollo empiezan a dar una muestra del impacto en la calidad de vida en la gente. Más de dos millones y medio de personas no reciben ningún apoyo económico en la vejez, porque no cotizaron o también porque no les llegan los recursos del fondo de garantía mínima creado para esa situación.

“Alrededor del 24%, o sea más de las tres cuartas partes de la población mayor no recibe una pensión”, señala Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.

Según analistas, si el próximo gobierno no hace una reforma estructural de las pensiones incrementará de una manera acelerada la pobreza en los adultos, la desigualdad entre las generaciones y el hueco fiscal será insostenible.

Hoy pesa el 4% del producto interno bruto, es decir, el sistema está desfinanciado en 41 billones de pesos.

