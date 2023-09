Crisis financiera Tigo-Une: EPM pidió intervención del Gobierno

Ante la crisis financiera de Tigo-Une, el gerente de EPM, parte accionaria de la empresa, le pidió al Gobierno nacional intervenir para proteger los dineros públicos de la compañía. El mayor accionista se pronunció.

La empresa de telecomunicaciones Tigo-Une, con más de 12.5 millones de usuarios en Colombia, enfrenta una encrucijada financiera que tuvo repercusiones y reacciones como la del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“El día de hoy Millicom, la empresa extranjera que maneja a Tigo y a Une, llevó una dilución forzosa a EPM para quedarse ellos con el 98% de la compañía", dijo el mandatario de la capital de Antioquia.

Las palabras de Daniel Quintero tuvieron una rápida respuesta de Millicom, mayorista accionario de Tigo-Une.

En un comunicado, puntualizaron que sus afirmaciones son imprecisas y que la capitalización de la empresa es necesaria para evitar un proceso de reorganización económica.

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar garantías que permitan proteger los recursos invertidos en la empresa de comunicaciones.

Jorge Carrillo, gerente de EPM, se pronunció al respecto: "Nosotros no queremos ventajas, nosotros no queremos que de manera arbitraria se nos dé algo que no nos hemos ganado, nosotros lo que queremos son garantías para proteger el patrimonio público y yo estoy seguro que el presidente nos las va a otorgar”.

Jorge Carrillo destacó la existencia de discrepancias legales entre los socios de Tigo-Une y enfatizó que cualquier proceso relacionado con la dilución, si se llegase a pensar, debe pasar por la aprobación del Concejo de Medellín.

“No vemos garantías para que una capitalización por parte de EPM se recupere o incluso que no se pierda. En ese sentido, nosotros sí hablamos, en el marco de la mesa de crisis convocada por el Gobierno nacional, de la posibilidad de que Milicom hiciera una capitalización por el 100% de lo que se requiere para poner la empresa y mantener su continuidad”, agregó Jorge Carrillo.

En medio de la agitación financiera de Tigo-Une, el gerente de EPM insistió en la necesidad de garantizar y asegurar los dineros públicos en la empresa.