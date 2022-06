Critican nuevo sistema de pago del Icetex: “No pone techo a la tasa de interés”

El presidente Iván Duque anunció la sanción del decreto que establece el pago contingente para los nuevos créditos que emita el Icetex, que los usuarios podrán solicitar, si quieren, cuando pidan un préstamo ante la entidad. No obstante, hay quienes creen que podrá ocasionarles más deudas a los jóvenes.

Según la norma, si el universitario finaliza sus estudios y no ha conseguido empleo está exento de pagar la cuota. Si consigue empleo, pero el salario no supera el salario mínimo, tampoco debe pagarla, además de que no estará en mora ni será reportado con centrales de riesgo.

Solo si su sueldo es superior al millón de pesos, al suscrito con el Icetex se le deducirá entre el 11% y el 20% de lo que devengue, dependiendo del monto de la deuda, es decir, inferior o superior a los 24 millones de pesos.

Pero para Daniel Torres, defensor de usuarios del Icetex, la nueva forma de pago para quienes soliciten un préstamo “los pone en riesgo de que la DIAN les cobre hasta el 10% del valor de la cuota mensual. Además, no pone ningún techo a la tasa de interés y, si eso no es suficiente, el decreto propone que el pago sea por 20 años”.