¿Cuál es el futuro del bitcoin?

El bitcoin , la criptomoneda más reconocida y usada en el mundo, continúa generando muchas expectativas entre los inversionistas, no solo entre personas naturales, sino también institucionales.



Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com, explica en Signo Pesos el posible futuro de la criptomoneda, qué expectativas se tienen sobre ella y cómo los interesados pueden hacer buenas inversiones con la misma.

El experto recomienda que, en caso de no conocer el bitcoin como activo, es mejor no invertir en él. Así mismo, al ser un activo de riesgo, aconseja no exponer capital a corto plazo si se tienen obligaciones inmediatas, señalando que, si no se es alguien que esté al pendiente en pantalla de la criptomoneda, es recomendable hacer las inversiones a un tiempo prolongado.

"Hay que tener en cuenta cuál es esta relación riesgo-retorno: a mayor riesgo, mayor expectativa de rentabilidad, y viceversa", comentó el experto, destacando que hay que saber identificar plataformas confiables para realizar dicha inversión.