Después del próximo 2 de octubre se suspendería la expedición del pasaporte en Colombia . Así lo informó Thomas Greg & Sons, firma que actualmente posee el contrato para la producción y entrega de este documento.



"El contrato vigente culmina, no es un tema de falta de deseo o voluntad, es que no hay amparo y respaldo legal para que se sigan produciendo los pasaportes", expresó Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg & Sons.

La advertencia se lanzó tras la declaración del canciller Álvaro Leyva frente a la licitación del contrato, entre otras cosas, por las recurrentes observaciones de otros oferentes que estaban interesados en participar en el proceso.

El contrato en cuestión tiene el propósito de prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.



¿Cuáles son las tarifas actuales para el pasaporte en Colombia?

Varios ciudadanos se han preguntado cuáles son los precios actuales para la expedición del pasaporte en Colombia. Le compartimos las tarifas para 2023, según el Ministerio de Relaciones Exteriores:

Bogotá



Pasaporte ordinario: $121.483 + $64.000 (impuesto de timbre)

Pasaporte ejecutivo: $216.521 + $64.000 (impuesto de timbre)

Pasaporte de emergencia: $170.048 (sin impuesto)

Fuera de Bogotá



Pasaporte ordinario: $185.463

Pasaporte ejecutivo: $280.251

Pasaporte emergencia: $170.048



Thomas Greg & Sons aspiraba continuar con el contrato por un valor de 599.000 millones de pesos, por lo cual interpuso un recurso en contra de la decisión, argumentando que el ministro no era competente para hacer esa declaratoria.

El canciller Álvaro Leyva no tardó en responder a la empresa, diciendo que "no se accederá a la revocatoria del acto administrativo mediante el cual la administración declaró desierto el proceso de licitación pública LP001 de 2023, dejándolo incólume en todas sus partes".

Así mismo, el canciller Leyva desestimó todos los argumentos presentados por la firma, asegurando que su recurso carece de técnica y que la libre competencia debe primar en todo proceso.

"En el caso concreto no se están desconociendo los derechos del único oferente, sino que se están reconociendo los derechos de los ciudadanos y de los eventuales oferentes que hubieran podido participar dentro de los límites de la libre concurrencia y la igualdad del trato de oportunidades", destacó.



Tras estas declaraciones, muchos mantienen la incógnita frente a qué pasará con la expedición de pasaportes en el país después del 2 de octubre. Sin embargo, el canciller aseguró que se hará lo necesario para que la prestación del servicio no sea suspendida.

Por su parte, la empresa Thomas Greg & Sons reclamaría unos 100.000 millones de pesos por el hundimiento de la licitación.