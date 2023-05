¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía al dejarlos conectados?

¿Deja usted electrodomésticos enchufados pese a que no los utiliza seguido? Un gran número de personas cree que estos no gastan energía, pero expertos señalan que, aunque su consumo no es igual al de un objeto encendido, sí provoca que aumente el recibo de la luz.



Los 5 electrodomésticos que más consumen energía por estar enchufados

DVD Getty Images/iStockphoto

Televisores

Aunque el consumo en modo de espera es bajo, si usted tiene varios televisores en su hogar, el gasto acumulado puede ser significativo.

Equipos de entretenimiento

Las consolas de videojuegos, reproductores de DVD y teatros en casa tienden a consumir energía en modo de espera para mantener funciones como la recepción de señales o la capacidad de encenderse rápidamente.

Computadoras y periféricos

Los computadores de escritorio, las laptops y accesorios como impresoras, escáneres y altavoces externos pueden seguir gastando electricidad mientras están conectados.

Publicidad

Cargadores y adaptadores

Aunque los cargadores de teléfonos móviles o tabletas no están en uso, pueden seguir consumiendo energía si están enchufados a la corriente.

Electrodomésticos inteligentes

Algunos electrodomésticos inteligentes, como dispositivos de seguridad, cámaras de vigilancia, termostatos inteligentes o sistemas de domótica, necesitan estar conectados para mantenerse en funcionamiento y pueden consumir energía en modo de espera.



Algunas personas tienen dudas sobre dejar los electrodomésticos conectados durante un bajón de luz. Mucho se dice sobre esto, pues hay quienes afirman que los aparatos se dañan al no desenchufarlos en una situación así, pero otros lo niegan.

En efecto, los electrodomésticos sí podrían dañarse, teniendo en cuenta que están diseñados para funcionar con una corriente eléctrica constante y estable, y los cambios bruscos en el servicio de energía pueden causar daños en sus componentes internos.

Publicidad

Los bajones de luz pueden ser provocados por problemas en la red eléctrica, el uso excesivo de energía en una zona en particular o el encendido de grandes equipos eléctricos.

Cuando la corriente eléctrica disminuye repentinamente, los electrodomésticos pueden experimentar un "pico" de corriente al intentar adaptarse a la nueva situación, lo que puede provocar la falla de algunos de sus componentes.



¿Qué hacer ante un bajón de luz?

Lo primero que debe hacer es desconectar todos los aparatos electrónicos.

Cuando regrese la luz, no es recomendable enchufar los electrodomésticos de una vez, señalan expertos. Lo más aconsejable es esperar un tiempo considerable para volverlos a conectar, al menos diez minutos.

La espera permite que el voltaje se estabilice y que el suministro de energía se restablezca completamente.

Publicidad

Además, se recomienda encender los dispositivos electrónicos uno por uno, empezando por los más importantes, como la nevera o el ordenador, para evitar sobrecargar el circuito eléctrico.

Si los bajones de luz se han producido por una causa externa, como una tormenta, es posible que se requiera realizar una revisión y mantenimiento de los dispositivos electrónicos antes de volver a conectarlos, esto para asegurar que no hayan tenido daños.