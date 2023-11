¿Cuánto subiría el salario mínimo para 2024?

El próximo martes, 28 de noviembre de 2023, empresarios, sindicatos y el Gobierno se reunirán para definir el salario mínimo de 2024. Una de las propuestas más polémicas en torno a este tema fue la que hizo el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien mencionó que el monto debería ser de 2 millones de pesos, pero sin prestaciones sociales.



Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, compartió un hilo en la red social X en el que dijo que se debería "eliminar las primas de mitad y fin de año, el auxilio de transporte, el pago de vacaciones y el pago de cesantías".

"La contribución a salud por parte del empleador debería ser responsabilidad del empleado y ser descontada de manera automática de la nómina. De esta forma, el empleado tendría que contribuir un total de $80 mil mensuales (4% de un salario mínimo)", señaló.

La propuesta de Pardo en cuanto al salario mínimo 2024 no cayó muy bien y fue duramente criticada en redes sociales. "¿Está loco? ¿Qué es esa propuesta tan tirana? No es coherente proponer dar menos, a la larga, el empleado sale perdiendo", "Le faltó proponer que les pongan una cadena en el cuello y que no los dejen comer durante la jornada laboral" y "Esta es una de las propuestas más desconectadas de la realidad que he visto. ¿Sabe usted cuánta desproporción hay entre lo que propone y la realidad colombiana?", fueron algunas opiniones.

El salario mínimo para 2024 debería ser de $2 millones mensuales. Pero… 🧵👇 — Oliver Pardo (@opardor) November 15, 2023

¿De cuánto es el salario mínimo en 2023?

Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.160.000 y el auxilio de transporte de $140.606, lo que da un total de $1.300.606.

Sobre el aumento del salario mínimo para 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó en Noticias Caracol que "la Corte Constitucional hace muchos años dijo que no se podía incrementar por debajo del IPC, eso nos pone ya un piso".



El piso para 2024 podría ser cercano al 9,8%, que es lo que se prevé que sea la inflación al terminar diciembre. A eso hay que sumarle algo más por la llamada productividad laboral, aunque este año es probable que ese factor no sume, según cifras estimadas por Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien cree probable que “sea incluso negativo, cercano a cero”.

Y aunque muchas veces en la negociación del salario mínimo tratan de subirle un poco más para que los trabajadores recuperen poder de compra, el ministro de Hacienda consideró que esto ya se hizo en el incremento de 2023, cuando subió un 16%.

"Este año, si terminamos en una inflación de 9,8, queda un poder de compra mejorado", aseguró Bonilla.