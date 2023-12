Cuidado con los fraudes digitales: ¿qué hacer si le roban dinero de su cuenta bancaria?

Durante esta época del año aumentan los fraudes digitales, por eso se deben tener muy presentes las recomendaciones de expertos para que evite caer en manos de los delincuentes. Vea, además, cuáles opciones tiene para denunciar si es víctima de un fraude bancario.



Los últimos meses del año se convirtieron para Daisy Herrera en un dolor de cabeza. Durante un sábado en la noche, inescrupulosos le debitaron 700.000 pesos de su cuenta de ahorros.

Dice que llamó inmediatamente al banco para comunicarles que ella no había hecho esa transacción, pero tres meses después no le han resuelto nada.

"Pasé un derecho de petición con copia a la Superintendencia, ahí me replicaron y me respondieron que me acercara al banco, me acerqué al banco y la respuesta del banco fue que me daban un 40% de lo que me habían retirado de la cuenta”, agregó.

Según un reporte de fraudes digitales de TransUnion, para la temporada de promociones de fin de año hubo una disminución en los intentos de fraude. Sin embargo, se identificó sospecha de fraude electrónico en el 3,2% de las transacciones.



“Encontró que la gran mayoría de los consumidores colombianos, eso es un 78%, está preocupado por ser víctima de fraude en línea”, dice Diana Martínez, gerente de servicios financieros de TransUnion.



Publicidad

Durante esta temporada navideña, en caso de que usted sea víctima de un fraude bancario tiene las siguientes opciones: “Podemos acudir, en primera medida, a una queja ante la entidad bancaria, solicitando la intervención del defensor del consumidor financiero en aras de obtener una respuesta del banco; si la respuesta del banco no es favorable, ya podemos acudir ante la Superintendencia Financiera de Colombia mediante una acción que se llama acción de protección al consumidor financiero y ya en este proceso se determinará si hay algún tipo de responsabilidad del banco para que responda efectivamente por esos dineros”, explica Luis Naranjo, abogado del Centro Jurídico Internacional.

Entre las recomendaciones clave para no caer en manos de los delincuentes están evitar dar clic en enlaces o archivos adjuntos en mensajes de texto, correo electrónico o WhatsApp, revisar periódicamente los movimientos de sus cuentas bancarias y activar las notificaciones de su celular o correo. También crear contraseñas complejas para acceder a aplicaciones y portales bancarios.