Cuide la prima de junio: estos ciudadanos casi la pierden por cuenta de un cajero alterado

Tenga mucho cuidado a la hora de retirar la prima de junio, pues los delincuentes están empleando diferentes modalidades para robar. En las últimas horas se conoció el caso de ciudadanos que estuvieron a punto de perder 600 mil pesos por cuenta de un cajero alterado.

El aparato arrojó los billetes, pero los hampones habían instalado una plaqueta en la ranura por la que sale el dinero.

“Casi me pasa algo que fue inesperado, gracias a la Policía Nacional evité que pasara esto”, contó William Alejandro Rumiando, víctima del intento de hurto.

Las autoridades afirman que la temporada de pago de la prima de junio es aprovechada por los delincuentes, que se valen de cualquier artimaña para hacerse con el dinero de las personas.

Por fortuna, en este caso la plata fue devuelta a los afectados.

El coronel Édgar Ávila, comandante de la Policía de Chapinero, habló sobre lo que los ciudadanos deben hacer para no ser víctimas de los criminales que van tras la prima de junio.

“Lo primero es no manipular la tarjeta ni el teclado hasta que no revise la salida de dinero, que la ventanilla esté bien. No permita que inescrupulosos el cambien la tarjeta, en cualquier momento usted puede entregar la tarjeta, le hacen el cambiazo y se queda sin dinero ni tarjeta”, indicó el uniformado.

Por estos días la Policía está desplegada en las zonas de alto flujo de turistas y con mayor presencia de entidades bancarias.