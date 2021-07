Datacrédito para padres morosos de cuota de alimentos: ¿cómo funciona?

Si usted es papá o mamá y no cumple con la cuota alimentaria de sus hijos, tenga presente que esta semana el presidente aprobó la ley que crea el datacrédito para padres morosos.

"Tenemos cinco niños, nos vinimos de la Costa hace 3 años y desde hace un tiempo hemos tenido problemas por cuestiones de otra mujer", contó una madre afectada.

Hace más de un mes esta mujer no recibe ningún tipo de ayuda de su expareja, ella sola no da a basto con arriendo, alimentación y útiles escolares para sus cinco hijos.

Para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, el presidente Iván Duque dio aprobación a la ley de datacrédito para padres morosos, para que allí sean incluidos los papás que no paguen la cuota alimentaria. Además del escarnio público, las personas que aparezcan en esta lista no podrán contratar con el Estado o salir del país.

"No podrá renovar o solicitar créditos y aquella persona que eventualmente requiera el permiso para la salida del país ya no va a necesitar que ese otro progenitor emita la autorización respectiva", explicó Julián Sánchez, abogado de familia.

En el datacrédito para padres morosos, las personas serán reportadas tras incumplir tres pagos. Vale la pena aclarar que una vez el papá o la mamá cancele la totalidad de su mora, un juez puede ordenar su salida del registro. El trámite tendrá un plazo de cinco días.

"Aquellas deudas, aquellas cuotas que dejaron de pagarse pero que ya no existe la obligación porque el hijo ya es mayor de edad, ya asumió su propia manutención, ahora se van a poder cobrar retroactivamente", aclaró Maritza Martínez, senadora del partido de la U.

A la ley de datacrédito para padres morosos solamente le falta la reglamentación por parte del Ministerio de Justicia para definir qué entidad estará a cargo del programa y cómo será el manejo de los datos recaudados.