Datos del DANE vs. realidad en las calles: ¿cuánto cuesta la canasta familiar para un colombiano?

En promedio, un mercado básico puede costar entre $290 y $330 mil para 4 personas. Pero si se le añaden vivienda, educación y otros, llega hasta $1.300.000.

El DANE reveló que el costo de vida del pasado mes de mayo fue del 0,23 por ciento, una cifra positiva si se compara con las del mismo mes en años anteriores.

Pero, ¿cuánto destinan los colombianos de su presupuesto mensual para hacer un mercado?

"Por ahí yo creo que mensual hay que tener unos 700 mil pesos. ¿Eso incluye todo?, todo, verduras, carnes, para 5 personas", dice Epifanía Pulido de Bernal, vendedora plaza del 12 de octubre.

"No menos de 500 mil un mercado para 4 personas", dice el administrador Mauricio Molina.

En promedio, una canasta básica de alimentos que incluye: carne, leche, arroz, pastas, papas, lechuga, tomate y frutas cuesta entre 290 mil y 330 mil pesos mensuales, para 4 personas, en Colombia.

Pero si además de los alimentos que se consumen mensualmente se incluye los gastos de vivienda, salud, educación, comunicaciones y recreación. La canasta familiar podría estar alcanzando un valor promedio de 1.300.000 pesos.

Lo que quiere decir que se necesitarían al menos 2 salarios mínimos mensuales para cubrir los gastos básicos del hogar.

"La familia promedio no se puede sostener con un salario mínimo. Alcanzaría para cubrir alimentación y parte de vivienda, pero el resto de la canasta básica familiar queda completamente descartada", explica Jairo Santander, director de la escuela de Economía de la Universidad Central.

Para los hogares que no logran cubrir sus gastos mensuales, el tema del endeudamiento comienza a hacer parte de su ciclo financiero.

Para que no le pegue tanto en el bolsillo, los expertos en finanzas personales recomiendan primero salir de las obligaciones pendientes y, segundo, priorizar los gastos entre lo que quiere y lo que realmente necesita.