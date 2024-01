¿De cuánto sería el incremento del arriendo en Colombia para este 2024?

Con la llegada del 2024, los colombianos se han planteado la pregunta sobre el posible incremento en el arriendo para este año. Según las estadísticas del DANE, aproximadamente el 40% de los ciudadanos viven con esta modalidad de vivienda, lo que representa alrededor de 20 millones de personas en el año 2022.



La Ley 820 de 2003 establece que cualquier ajuste en el alquiler no puede exceder el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. No obstante, este incremento solo puede fijarse si el nuevo valor no supera el 1% del valor comercial del inmueble.

La fecha clave para conocer el valor del IPC será el 9 de enero de 2024, cuando el DANE revele la cifra correspondiente al año 2023. A partir de ese momento, se conocerá el porcentaje definitivo. No obstante, desde ahora es posible realizar una estimación del posible aumento.

En noviembre de 2023, el DANE fijó el IPC en un 10,15%. Bajo eso, aquellos que pagaban un determinado monto por el arriendo podrían experimentar un aumento de 121.000 pesos, resultando en un total de $1’321.000.

Cabe destacar que esta posibilidad está condicionada por el hecho de que el precio de venta de la vivienda no supere los 132 millones de pesos, según lo establecido por la norma.

¿Cuánto podría ser el aumento del costo de arriendo 2024?

Según las proyecciones del Banco de la República, se anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2023 se sitúe entre el 9,5% y el 10%. En consecuencia, es probable que el aumento en el costo de su alquiler sea moderado.

No obstante, es importante tener en cuenta que cualquier ajuste en el precio del arriendo solo debe aplicarse al renovar el contrato, siendo necesario que tanto el inquilino como el arrendador lo firmen de manera consensuada.



¿Cómo calcular el incremento de arriendo de un inmueble?



Siga estos pasos para calcular el aumento en el precio de arriendo de su vivienda:

Multiplique el monto actual de su alquiler por el 10,15% (estimación basada en la cifra de noviembre). Divida el resultado entre 100. Sume ese resultado al valor actual de su arriendo; este será el costo máximo que deberá pagar en 2024 una vez finalizado su contrato.

¿Cuándo se debe entregar el inmueble al dueño?

En el caso de que el propietario solicite la vivienda antes de que expire el plazo, es necesario seguir los procedimientos establecidos por la ley.

En primer lugar, el propietario debe notificar al arrendatario la razón por la cual necesita la propiedad antes de la fecha acordada.

Esta notificación debe realizarse con tres meses de antelación, conforme al artículo 22 de la Ley 820 de 2003.

Posteriormente, el arrendatario dispone de un plazo de 90 días para desocupar el inmueble, durante el cual deberá continuar abonando el valor del arriendo hasta que se complete dicho lapso.