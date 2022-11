Declaración de renta: DIAN envió carta a contribuyentes explicando cómo se distribuirá el impuesto

Es la primera vez que en su comunicación de agradecimiento a los contribuyentes, la DIAN incluyó la forma de cómo se distribuirá el impuesto de renta pagado por los 4.453.974 colombianos obligados a hacerlo.



"Se hizo el ejercicio de establecer qué porcentaje de su contribución correspondía a los principales rubros del presupuesto nacional", afirmó Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos.

La comunicación no solo generó sorpresa, sino reflexiones como la siguiente:

"Año tras año siempre dicen que lo mismo, que la plata no alcanza porque se malgasta, al menos uno ya sabe en dónde se está malgastando", expresó un declarante de renta.

Sin embargo, la información deja ver diferencias abismales entre algunos sectores.

“En mi caso, por ejemplo, dice que la deuda pública son 4.500.000, que es un valor bastante alto, igual que la educación: 3.209.000 y hay otros valores que me parecen irrisorios como el deporte 58.000, si se pudiera invertir más en deporte habría menos gente en la calle", agregó el declarante.



Asimismo, el sentir de muchos ciudadanos es que esa inversión en algunos sectores no se ve como en el de justicia.

“(En justicia) 260 mil pesos. Realmente (no se invierte bien), así como están las cosas hoy en día no", indicó el contribuyente.

El aporte por renta correspondiente a 2021 llegó a los 15.1 billones de pesos.