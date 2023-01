Declaración de renta: estos son los cambios que debe tener en cuenta para pagar el impuesto

Gracias a la pasada reforma tributaria, el pago de este impuesto se tendrá que hacer separando en varios módulos los ingresos de cada persona.

En las próximas semanas, miles de colombianos tendrán que presentar su declaración de renta del periodo 2017. Esta será la primera vez en la que se aplique el sistema cedular. Es decir, los ingresos de cada persona natural se deberán categorizar en cinco apartados.

“Se separa en cinco grupos: rentas laborares, rentas de pensiones, dividendos y participaciones, rentas de capital y todas aquellas rentas que no quepan en estas cuatro van a las rentas no laborales”, declaró Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos de la DIAN.

En términos más claros, cada cédula hará las veces de una declaración individual como lo comenta Jairo Villabona, vocero de la Red por la Justicia Tributaria: “Digamos que cada una de ellas tendría su propia declaración. Antes tu cogías todas las rentas y era como un costal, las sumabas todas. Ahora, tienes que dividirlas en cinco.”

También debe tener en cuenta las novedades en los topes y requisitos que establecen si tiene que declarar renta o no.

Usted deberá declarar si a 31 de diciembre de 2017:



Su patrimonio bruto fue igual o superior a $143.366.000.

Si sus ingresos brutos fueron iguales o superiores $44.603.000 durante 2017.

Si tuvo consumos mediante tarjeta de crédito iguales o superiores $44.603.000

Si realizó Compras y consumos totales, iguales o superiores a $44.603.000.

Si hizo consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, valor total acumulado iguales o superiores a $44.603.000

Si es responsable del IVA en el régimen común, al cierre del año gravable 2017

Si usted cumple alguno, o varios, de estos seis requisitos, obligatoriamente tendrá que declarar renta. Para Villabona, estas nuevas modificaciones harán que haya más gente declarando y pagando más impuestos. “Lo que pasa es que anteriormente las deducciones y exenciones podían sumar hasta el 50%, con el cambio actual, va a ser el 40%. Pero ese cambio tan pequeño implica que personas que el año pasado pagaban 500 mil pesos de impuesto hoy pueden pagar 3, 4, 5 millones de pesos en impuestos” declaró el profesor universitario.