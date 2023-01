Declarar posición dominante para Claro, lo que piden demás operadores de telefonía móvil

Tigo, ETB, Flash Mobile y Virgin han hecho la solicitud a diferentes organismos e, incluso, solicitaron la intervención de la OCDE.

Más de dos años tienen dichos operadores de telecomunicaciones buscando que se le declare la posición dominante en el mercado a la compañía Claro.

"Claro tiene en Colombia el 56 % del mercado, esto significa que tiene la capacidad de guiar el mercado. El tema detrás de eso es asegurar que el país no llegue a un monopolio", dice Ana Marina Jiménez, vicepresidenta de asuntos corporativos de Tigo.

Los teleoperadores han pedido en varias oportunidades a la Procuraduría, Contraloría, altas cortes y Congreso que se establezcan las reglas que favorezcan la competencia del sector. Inclusive acudieron a la OCDE para buscar su apoyo.

"En el fondo está en manos de la CRC la posibilidad de equilibrar la cancha, el mercado, generar una competencia sana y beneficiar a los usuarios", dice la ejecutiva de Tigo.

Claro también se pronunció y aseguró que su participación en Colombia ha sido ganada con inversiones y que se está promoviendo una campaña de desinformación en su contra.

"El país cuenta con portabilidad numérica, que les permite a los usuarios cambiarse de una empresa a otra con su número telefónico sin penalidades y todas las veces que quiera. Así mismo están prohibidas las cláusulas de permanencia y todos los teléfonos deben venderse con las bandas abierta para que el colombiano use el servicio que quiera”, señaló la compañía.

El Ministerio de las TIC reconoció que no se trata de una decisión fácil.

"Creo que esto es un tema que es de competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, debemos darle su espacio para el estudio”, indicó Sylvia Cristina Constaín, ministra de las TIC.

Hasta el momento, ninguno de los comisionados de la CRC se ha querido pronunciar. Señalan que se trata de una actuación administrativa de carácter particular en la que se debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.