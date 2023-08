Desconexión laboral: ¿todos los trabajadores tienen derecho a ella?

Un fallo de la Corte Constitucional volvió a poner en vigencia el tema de la desconexión laboral, definida como el derecho de los empleados a no tener contacto por ningún medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad de trabajo en horarios que no comprendan la jornada ordinaria o máxima legal convenida, así como en época de vacaciones o descansos.



No obstante, el alto tribunal avaló unas excepciones, que agrupan a cargos directivos y empleados de manejo y confianza. Aclaró, eso sí, que tienen derecho al descanso, pero en situaciones extremas pueden ser llamados y de esa manera interrumpirlo.

¿Qué es un empleado de confianza y manejo?

Se entiende como una persona “que por sus funciones compromete a la empresa y es una persona que tiene poder jerárquico subordinante frente a otros trabajadores y toma decisiones autónomamente y obviamente compromete a la empresa”, explica el abogado laboralista Jorge León.

Recalcó que “no se puede pensar que es una persona de confianza y manejo la persona que guarda las llaves, porque este no es el concepto propio”.

Sandra Benavidez, que es una trabajadora social, dice que la desconexión laboral poco se da. “No se cumple y el trabajador tiene que tener una dinámica de vida porque también tiene su familia y tiene que tener su espacio para también tener una buena salud mental para ser productivo dentro de su labor”, señaló.

Según los expertos, no respetar la desconexión laboral puede ser considerado como un acoso por parte de los empleadores.