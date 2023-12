Descuento del 50% en SOAT “afecta las finanzas de la nación”, según contralor general encargado

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, fue tema de un debate en la mañana de este lunes, 11 de diciembre de 2023, durante el foro de seguridad vial organizado por la Contraloría General de la República.



Allí hubo polémica por la prórroga del descuento del SOAT para millones de conductores. El beneficio del 50% de descuento en el precio de dicho seguro para ciertas categorías de vehículos en Colombia, el cual fue prolongado por el Gobierno , representa un mayor esfuerzo fiscal para la nación, según el contralor general encargada, Carlos Mario Zuluaga.

“Reducir el SOAT no afecta al ciudadano directamente, lo beneficia, pero sí afecta la finanzas de la nación porque finalmente, si no reducimos el número de accidentes cada año, si se siguen registrando más muertes, si hay que pagar indemnización, si hay más personas incapacitadas temporalmente o personas que quedan con una discapacidad permanente, imagínese lo que significa esto para el sistema de salud, para el sistema de pensiones, para el sistema de la vida”, dijo el contralor general encargado.

Félix León, director de la Adres, administradora de los recursos de la salud, defendió el descuento.

“Yo no creo que el hueco fiscal sea tan grande, en los cálculos de la Adres no hay ese hueco de ese tamaño, quizás contando dos años en la prorrogación de lo que pasó este año con lo que viene el año entrante, pero el problema no es solo el hueco fiscal”, afirmó Félix León, director de la Adres.

El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, considera que, más allá del descuento, existen otras preocupaciones alrededor del SOAT.

“Qué vamos a hacer para que no siga habiendo fraudes por parte de algunos prestadores de salud contra el sistema de salud y los recursos públicos de la salud y, dos, cómo vamos a hacer para que la mayoría de la gente que circula por las calles tenga SOAT”, cuestionó.

El ministro de Transporte, William Camargo, señaló que sí se debe revisar de fondo el funcionamiento del beneficio del descuento.

“Fue un trabajo que se hizo por parte del Ministerio de Hacienda y Salud, que nosotros en principio acompañamos buscando que efectivamente el indicador disminuya. Pero es como las tarifas remediales, si no hay efecto en disminución, pues tenemos que entrar nuevamente a revisarlo”, indicó el ministro Camargo.

El 62% de los fallecidos en accidentes viales son motociclistas, seguido por peatones con un 22%.