Desempleo en Colombia no da tregua: enero registró una cifra del 13 %

Es una de las más altas registradas históricamente para el primer mes del año. Las mujeres siguen siendo las más afectadas.

La salida al desempleo para muchos colombianos ha sido la informalidad. Miguel Barrera hace parte de los 3,2 millones de personas que no cuentan con un trabajo estable y que ante la necesidad le tocó junto a su esposa montar un negocio de obleas en el centro de Bogotá.

“Principalmente fue una idea de trabajo porque los dos estamos desempleados con mi esposa y entonces decidimos trabajar de manera independiente montando algo de comida”, dice.

Otros no son tan afortunados. Sebastian García es ingeniero y ha intentado emprender su propio negocio ante la falta de oportunidades. Hoy estudia pero aún no encuentra trabajo.

"He pasado varias hojas de vida, llevo más 2 años tratando de buscar trabajo pero soy ingeniero y no me sale trabajo en lo que necesito. Me sale trabajo en otras cosas que no son aplicables a mi carrera y pues hay veces no es lo más óptimo para mi profesión", revela.

Estas personas son una pequeña muestra que reflejan las cifras del DANE sobre el desempleo en enero pasado que llegó al 13 %. Hace un año en el mismo mes fue del 12,8 %.

Quibdó es la ciudad con más desocupación, seguida de Ibagué y Florencia, mientras que Cartagena, Barranquilla y Pereira registran el menor desempleo.

Las centrales de trabajadores y algunos gremios están preocupados.

“Eso muestra el fracaso del gobierno, 13 % de desempleo en inmensos esfuerzos presuntamente de reformas tributarias y de muchos pactos con los empresarios para el crecimiento económico”, dice Fabio Arias, de la CUT.

“El desempleo sigue siendo el mayor problema del país. Como lo dije anteriormente, el crecimiento económico no está generado suficiente trabajo y necesitamos un gran acuerdo nacional para buscar alternativas de empleo presidente de Fenalco”, agregó Jaime Alberto Canal, presidente de Fenalco.

Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo frente a las oportunidades que tienen los hombres.

Por sexo, la tasa de desempleo en el mes de enero para los hombres fue 10,4 %, y la de las mujeres, 16,5 %.