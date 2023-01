DIAN rematará más de 300 bienes de deudores morosos

La dirección de impuestos también visitará 13.000 establecimientos comerciales esta semana para revisar su tributación.

Más de 1,2 billones de pesos serán recogidos por la DIAN en una nueva jornada de cobro pero en esta ocasión se harán efectivos 3 cierres en Bogotá y 300 retomas de apartamentos y bienes de los morosos en el país durante esta semana.

“Son 300 diligencias de remates de casas y apartamentos de morosos que no atendieron el llamado de la DIAN, son deudas de hace más de 3 años; garantizamos el debido proceso de los morosos, sin embargo no se pusieron al día”, explicó Cecilia Rico, directora de ingresos de la DIAN.

Estos bienes serán rematados por el 70% del valor comercial para recoger cerca de 70 mil millones de pesos pero, y ¿cuáles son las acciones de evasión que realizan estos establecimientos?

“Si están identificados o están ubicados en el régimen que deben estar, adicionalmente si están facturando, si están cobrando la factura y si están declarando y pagando lo correspondiente al ipoconsumo y al IVA”, explicó Rico.

Otra de las maneras de evasión de los locales de comercio es no entregar la factura al cliente. Tenga en cuenta que si le cobran algún impuesto y usted no recibe su factura, ese dinero se va al bolsillo del dueño del establecimiento.

En el 2017, la DIAN efectuó cerca de 339 cierres de establecimientos por evasión de impuestos.