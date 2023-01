Dormir poco y otras 5 prácticas que debe evitar para garantizar su bienestar mental

Algunas son bastante comunes. Vea las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

1. Evite el estrés y reacciones violentas: endurecen arterias del cerebro y, con el tiempo, disminuyen la capacidad mental.

2. Duerma lo suficiente: el sueño aumenta la reproducción de las células que hacen parte de la formación de la mielina, un material clave para el sistema nervioso.

3. No al sedentarismo: hacer ejercicio es necesario para que la estructura y el funcionamiento del cerebro sean óptimos.

4. Evite fumar, especialmente en lugares cerrados, porque perjudica los vasos sanguíneos del sistema nervioso central.

5. No fuerce el cerebro cuando esté enfermo: no es recomendable trabajar o estudiar porque baja la eficacia del cerebro a largo plazo.

