Duque dice que está abierto a escuchar fórmulas sobre el IVA a la canasta familiar

Tras el rechazo que generó esta iniciativa, el presidente señaló que entiende que estos temas son polémicos y no está “cerrado a la banda”.

Gravar el 80% de los productos de la canasta familiar para buscar 14 billones de pesos que hacen falta para el próximo año ha ocasionado críticas por parte de los ciudadanos, los sectores políticos y hasta de algunos gremios.

“Sé que estos temas son polémicos, no me cierro a la banda. Uno no puede llegar con dogmatismos, uno no puede llegar o es esto o es nada. Uno como gobierno plantea una discusión”, dijo Iván Duque en Blu Radio.

El mandatario defendió su fórmula para regresarle a los más pobres el cobro del IVA. Sin embargo, sobre el cobro de este impuesto a la clase media dijo: “la clase media sí va a pagar el IVA y no se lo van a devolver”.

Señaló que hay que buscar mecanismos de compensación porque muchas familias de clase media reciben subsidios de energía, gas y hasta educativos, y se mostró en desacuerdo con ampliar la base de renta.

El mandatario defendió su idea de reducirle los impuestos a las empresas para generar más empleo.

