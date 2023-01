EE. UU. sacó a Colombia de la lista de países en vías de desarrollo, ¿por qué?

La decisión incluye a países como Brasil y Argentina, pues Trump considera que sus economías no necesitan los subsidios que se les otorgan.

La decisión, que incluye a Argentina, Brasil y 20 países más, tiene como objetivo analizar qué naciones con economías en desarrollo, Estados Unidos sigue dando subsidios que Trump considera que ya no necesitan.

La pregunta es entonces, ¿cuáles son los efectos de no tener esas exenciones con nuestro principal aliado comercial? El gobierno lanza un mensaje de tranquilidad.

“La decisión de los Estados Unidos responde exclusivamente a un tema particular y es el caso de subvenciones o subsidios en exportaciones de algunos países hacia los Estados Unidos, quiere decir que su impacto termina siendo marginal. Para colombia hoy no tiene ningún impacto en materia de comercio exterior”, indicó José Manuel Restrepo, ministro de Comercio.

No obstante, analistas consultados advierten que no todo es tan sencillo como parece.

“Si no somos un país completamente desarrollado y tampoco somos subdesarrollados entonces quién nos va a ayudar en esta situación (...) Colombia se encuentra en este momento como aquel hijo en una familia que ya se graduó de la universidad pero no ha alcanzado todavía el éxito profesional y sin embargo sus padres le dicen usted ya no va a recibir más ayuda mijito, válgase por usted mismo”, expresó el profesor de relaciones internacionales Vicente Torrijos.

La medida se toma porque, según Estados Unidos, la economía de Colombia ha venido mejorando. Una tesis que, en el plano local, para muchos no es cierta.