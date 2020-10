Einaurariyu, Vefit y Ovillos y Madejas: tres negocios más que se superan en medio de la pandemia

View this post on Instagram

Wayuu Yessica Romero originaria del resguardo de Potrerito, entrelaza sueños y esperanzas para sus dos hijas que tiene, haciendo su trabajo con mucho amor y dedicación.... Nuestros trabajos se caracterizan por tener un excelente acabado, garantizando durabilidad en el artículo. ANÜ WAYATAIN! VALORA EL TRABAJO ARTESANAL!!! 🌵 🌵 🌵 🌵 🌵 🌵 🌵 #wayuu #wayuubag #estilo #elegancia #glamor #tradicion #trabajoamano #artesaniawayuu #artesanias #indigenous #indigena #identidad #cultura #autonomía #autonomos #resistencia #resguardo #empoderamiento #emprendedorguajiro #guajira #colombia