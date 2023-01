El cartel de los locos: así era cómo, haciéndose los enfermos, obtenían pensiones en Cesar

Estos audios demostrarían cómo habrían obtenido mesadas fraudulentas más de 500 personas, entre ellas funcionarios de la rama judicial.

En un día se expedían los dictámenes que abrían la puerta a las falsas pensiones.

"Por ahí está un muchacho del Juzgado Primero Administrativo, que quiere que le colaboren con un dictamen ahí de una pensión, entonces yo lo contacté contigo", revela una de las grabaciones.

Quienes se beneficiaban a su vez informaban de los trámites de apelación de algunas de las pensiones, presume la Fiscalía General.

"Me dijo que no se vaya a preocupar porque yo tengo un amigo en los juzgados que me está ayudando pa' ver qué se puede hacer", señala otra grabación.

Para la Fiscalía General, los trámites involucraban a la junta médica del departamento, que, según los audios, indicaban la hoja de ruta para que los tiempos coincidieran.

“Eso que estamos hablando las dos no lo tiene por qué saber ninguno de la junta. Si tú nos quieres colaborar, colabórame, hazlo de parte mía que yo te colaboro con algo”, se escucha en otro audio.

La red tenía planeado extender sus tentáculos a Atlántico.

Se hacían pasar por “locos” para obtener pensiones: destapan otra...