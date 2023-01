El dólar cerró el 2022 sobre los 4.810 pesos: ¿cuál será su comportamiento en 2023?

Durante este 2022, el dólar y su relación con el peso colombiano sin duda fueron protagonistas. Se vio un máximo histórico en el mes de noviembre, cuando la divisa sobrepasó los $5.000.

El punto más bajo del precio del dólar en el año fue cuando tocó los $3.706 el 5 de abril, y su techo, no solo en 2022, sino en la historia del país, fue de $5.061, una cifra que los colombianos vieron a comienzos de noviembre.

“Este fue un año de mucha fluctuación en el precio del dólar, vimos también superar la barrera de los $5.000 por dólar, lo cual es un hito importante y muy relevante, en medio de incertidumbre local e incertidumbre externa”, afirmó el analista económico Gregorio Gandini.

Factores geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania, la alta inflación en el mundo y las decisiones financieras en Estados Unidos han aportado a la remontada del dólar. Expertos recuerdan que desde el triunfo del presidente Gustavo Petro, la divisa también ha subido por varios anuncios de su política de gobierno.

“Adicionalmente, los temas políticos, elecciones presidenciales, políticas de no hidrocarburos, no exploración y explotación de petróleos, carbón, etc., también generó nerviosismo en las personas, inversionistas, ciudadanos”, señaló Andrés Moreno, analista económico.

La volatilidad del dólar fue de más de $1.300 y haciendo una revisión de los últimos cinco años y cómo ha iniciado cada uno, en el 2018 arrancó en una TRM de $ 2.894, en el 2019, inició en $3.243, 2020, año de pandemia el punto de partida fueron los $3.277 y en el 2021, en $3.432.

“Es importante que haya confianza de inversionista, que vengan capitales al país a invertir en hidrocarburos, en industria, en diferentes actividades, para que el dólar empiece a bajar”, agregó Andrés Moreno.

Según cifras del Banco de la República, la devaluación del peso, hasta el 30 de diciembre, fue del 20,82 %, lo cual posiciona a Colombia como uno de los países con las monedas más devaluadas del mundo.

Para el 2023, ya se sabe que el dólar arrancará a $4.810, así estará al menos hasta el 3 de enero.

“Muchas de las fuerzas globales siguen marcando un dólar fuerte, tenemos a la FED que va a seguir subiendo tasas, si bien no lo va a hacer de forma tan fuerte cómo lo hizo este año, se espera que sigua consistente y que las mantengan arriba”, añadió Gregorio Gandini.

Por lo que la proyección, según expertos, es que el dólar se mantenga entre los $4.700 y los $5.000.