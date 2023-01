El Espectador comenzó a cobrar por su contenido digital, Fidel Cano explica las razones

Con esta movida, el diario se conviritó en el primer medio masivo en Colombia en apostarle a la suscripción digital.

La mayoría de la información va a estar disponible, pero despues de consumir 20 artículos al mes el portal solicitará la suscripción.

De acuerdo con Cano, el cobro permitirá ponerle cara al fenómeno de las ‘Fake News’.

“Eso es una tendencia imparable para poder tener ben periodismo para combatir las noticias falsas para hacer un periodismo prefesional hay que pagarle a los profesionales”, declaró Fidel Cano.

“La mayoría de los usuarios no lo van a notar, el home va a estar libre y las informaciones puramente noticiosas no van a tener ninguna restriccion”, agregó el director de uno de los diarios con más años en Colombia.

Los que se quieran suscribir a la versión digital de El Espectador tendrán que pagar 99 mil pesos anuales por una versión básica y 170 mil por un servicio premium que incluye varios beneficios, además del total acceso a los productos digitales del portal.

Aquellos que estén suscritos al impreso no tendrán que pagar para acceder a la versión en Internet.