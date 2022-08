"El plan B no puede ser importar gas natural": sector energético reacciona a propuesta de Minminas

Sigue el debate en torno a la propuesta del Gobierno de desincentivar el uso del gas para la transición energética y recurrir a Venezuela en caso de desabastecimiento.

Frente a los industriales, el presidente Gustavo Petro fue directo al punto: “Planteabas el tema del gas que no me gusta porque no es limpio".

Asimismo, el mandatario habló sobre la necesidad de reemplazar este hidrocarburo por electricidad.

"Implica entonces generación de energía solar, de energía eólica. Se puede hacer en grandes granjas o en el techo de mi casa, implica descarbonizar los procedimientos, pasar del gas a la electricidad y garantizar una matriz 100% limpia en la electricidad”, afirmó el presidente.

Un debate que se agudizó con un planteamiento que hizo la ministra de Minas, Irene Vélez, en entrevista con Blu Radio en la que señaló que, en medio de esta transición y ante la posible insuficiencia, Colombia contemplaría una importación de Venezuela.

"Si habiendo superado esas reservas de gas, que nos explican que es siete u ocho años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela", manifestó la ministra Vélez.

Una propuesta que generó ampolla en los sector energéticos del país, según Natrugas, hoy este hidrocarburo lo usan casi 36 millones de colombianos y el efecto inmediato sería el alza en los precios.

“Los estratos uno y dos pasarían de pagar 30.000a 150.000 pesos", afirmó la presidenta de Natrugas, Luz Stella Murgas.

El uso del gas está discriminado en 10.155.000 hogares, en 189.000 comerciales y en más de 5.800 industriales.

"También se incrementaría el servicio de energía eléctrica porque en Colombia producimos energía eléctrica a partir del gas natural. El plan B no puede ser importar gas natural, el plan A, B y C debe ser desarrollar el potencial de reservas de gas natural que tenemos en Colombia", agregó Luz Stella Murgas.

Un debate al que se suma la postura de Ecopetrol que defiende la autosuficiencia, pues señala que el mejor ejemplo es lo que está viviendo Europa por los altos precios que enfrenta por depender del gas de Rusia.