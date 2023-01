El plan del Icetex para reducir tasas de interés y otorgar más plazos de pago

Manuel Acevedo, presidente del instituto, explicó cuáles son los cambios que se avecinan y cómo esperan darles un alivio a los endeudados.

Y es que son muchos los casos de estudiantes que han vivido las duras y las maduras para poder pagar su crédito con el Icetex.

Juanita Tocasuckyl, por ejemplo, cuenta que le prestaron $50.000.000 y actualmente paga una cuota mensual de $1.000.000.

“Eso significa que en ocho años terminaré pagando $100 millones, que es el doble del dinero que me prestaron”, dice.

En medio de ese panorama, muchas personas terminan colgadas y embargadas.

“Comienzan a llamarte todos los días a amenazarte: que te van a quitar el sueldo, te lo van a embargar cuando consigas trabajo o te van a quitar la casa”, asegura.

Para solucionar estos problemas, el presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, anunció un plan que buscará reducciones en las tasas de interés y otorgar más plazos de pago.

“Estamos buscando unas nuevas formas de líneas de fondeo de los créditos que no sean los intereses de los préstamos; para así poder bajar los intereses de las cuotas y dar mayores beneficios”, señaló.

Además, sostuvo que la reforma al Icetex traerá más comodidades para que el usuario pueda pagar sus cuotas mensuales.

“El estudiante va a poder empezar a pagar la deuda cuando consiga trabajar y tenga cómo hacerlo”, precisó.

Finalmente, Acevedo insistió en que el Icetex no hará parte del grupo empresarial creado recientemente por el gobierno.