Eliminar gradualmente la tarifa de roaming internacional, propone Comunidad Andina

Sería la primera vez que países latinoamericanos no pagarían por este servicio. Europa lo hizo por completo en 2017.

"Se va a hacer con gradualidad, naturalmente, porque no es una medida confiscatoria, no es una medida arbitraria, es una medida convenida, es algo que se ha hecho en otros lugares del planeta”, explicó Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina.



El roaming es la tarifa que cobran las empresas de telefonía para poderse comunicar desde otro país con el mismo número de celular y operador.

Asociación de la Industria Móvil de Colombia, que congrega a los tres operadores móviles más importantes del país, no respalda la iniciativa.