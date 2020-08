Emprendimientos de arte para el hogar, delicias de panadería y chocolates saludables buscan apoyo

Fabal es un artista vallecaucano que, desde hace más de 10 años, se dedica a la elaboración de obras de arte con una técnica que él denominó burdo realismo.

“Soy un artista plástico del municipio de Guacarí, Valle del Cauca. A raíz de la pandemia tuve que trasladar el taller a mi casa, pero eso no ha sido impedimento para hacer lo que más me gusta: pintar obras de arte, las cuales tú puedes adquirir a través de mis redes sociales, me encuentras como @fabal17 y allí pueden mirar un poquito más de mi trabajo, lo que yo hago se llama burdo realismo. Básicamente son retratos con mucho color”, explica Fabián Alejandro López.

Contacto: 316 519 88 51

Instagram: @fabal17

También en el campo del arte y decoración para el hogar hay una empresa de Barranquilla que se especializa en productos personalizados en corte láser.

“Nos especializamos en trabajo de corte láser especializado, creando productos para hacer de tus espacios algo especial, por ejemplo, realizamos espejos calados, con el diseño, medida y color que nuestros clientes prefieran. Tenemos muchos productos, si quieren conocer más de nosotros síguenos en Instagram @laserboutique4u”, manifiesta Evelyn Gómez, emprendedora.

Publicidad

Instagram: @laserboutique4u

Desde Bogotá Daniela Montenegro presenta el emprendimiento que fundó junto a su hermana, hace dos años. Es una panadería artesanal que ofrece productos congelados para hornear en casa.

“Somos Levé panadería y estamos ofreciendo nuestros productos congelados como panes multicereal, pan integral de arándanos, pan sin gluten, pasteles de pollo, pasteles de carne, croissant de chocolate, de queso, de jamón, tenemos roscones también, los llevamos a sus casas congelados y ustedes los hornean cuando quieran. Nos pueden buscar en Instagram como @leve_panaderia”, asegura Claudia Montenegro.

Contacto: 315 359 69 95

Publicidad

Instagram: @leve_panaderia

Y en Cali, para los amantes del dulce, hay una empresa que produce y comercializa barras de chocolate saludables.

“Somos un emprendimiento caleño que fabrica y comercializa barras de chocolate saludables, no tienen ni azúcar, ni conservantes, y les da a nuestros clientes todos los beneficios del cacao para sin las adiciones nocivas que hay en la industria actual. Nos pueden apoyar siguiéndonos en @xhocolatefactor”, dice Néstor López.

Contacto: 317 300 06 00

Instagram: @xhocolatefactory

Para ver más emprendimientos consulte aquí.