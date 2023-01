En Colombia, de cada 100 personas en edad para pensionarse solo lo hacen 23

Un estudio del Ministerio de Hacienda encontró que los colombianos no son juiciosos para cotizar y que independientes tienen el porcentaje más alto de evasión.

En Colombia no hay una cultura de pago a la seguridad social, los trabajadores no son juiciosos con su historial laboral durante la edad productiva, no visualizan que en algún momento se pueden enfermar o que envejecerán.

Incluso, todo el que puede evadir los pagos de los aportes a la seguridad social lo hace. Esas son las conclusiones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, del Ministerio de Hacienda.

"A 2017 se evaden en Colombia cerca de 7 billones de pesos y son los independientes quienes tienen el porcentaje más alto, de casi 4 billones de pesos, seguido por el sector empresarial y por las microempresas", explica Jorge Mario Campillo, director de la parafiscales de la UGPP.

Colombia debería tener 7.000.000 de pensionados, pero solamente, entre el régimen de ahorro voluntario y la prima media, hay un poco más de un 1.300.000 pensionados.

"De personas que están en edad de pensionarse, de cada 100 se pensionan 23; pero debemos tener mayor cobertura, una persona no pensionada es una carga para el gobierno y para su familia", explica Campillo.

La falta de información, la inestabilidad de los jóvenes que salen al mercado laboral y la informalidad son algunas de las causas de la evasión pensional.

Además el gobierno detectó que hay personas independientes que ganan más de un salario mínimo que no aportan al sistema pensional y, si lo hacen, manipulan datos para evadir parcialmente los pagos. También encontró que hay empresas formales de todos los sectores productivos del país que cometen omisión e inexactitud en sus nóminas, en ambos casos se exponen a procesos de fiscalización con intereses de mora.

La situación pensional tiene al gobierno preparando una reforma.

